بينيت يهاجم سموتريتش ونتنياهو: التهرب من التجنيد يكلفنا أرواح الجنود

الوكيل الإخباري- هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهم إياهما بالمسؤولية عن أزمة نقص الجنود في الجيش الإسرائيلي.



وقال بينيت في مقابلة إذاعية إن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع تنفيذ مهامه لأنه ينقصه 20 ألف جندي، معتبرا أن التهرب من التجنيد هو السبب الرئيسي وراء استنزاف الجنود وسقوط الضحايا.

