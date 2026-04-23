بينيت يهاجم سموتريتش ونتنياهو: التهرب من التجنيد يكلفنا أرواح الجنود

وقال بينيت في مقابلة إذاعية إن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع تنفيذ مهامه لأنه ينقصه 20 ألف جندي، معتبرا أن التهرب من التجنيد هو السبب الرئيسي وراء استنزاف الجنود وسقوط الضحايا.
وأعلن بينيت عن نيته تشكيل "حكومة صهيونية" لتحل محل حكومة نتنياهو بعد الانتخابات، مؤكدا أن لديه 61 مقعدا صهيونيا مقابل 38 لنتنياهو، متسائلا: "بعد أكثر من 30 عاما، كفى. نحن بحاجة إلى قول شكرا وأخذ البلاد إلى صفحة جديدة من إعادة بناء إسرائيل".
