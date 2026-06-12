الجمعة 2026-06-12 02:40 ص

تأجيل افتتاح جسر بين الولايات المتحدة وكندا بعدما هدّد ترامب بعرقلته

كندا والولايات المتحدة
علما كندا والولايات المتحدة
 
الجمعة، 12-06-2026 01:52 ص
الوكيل الإخباري-   أرجئ افتتاح جسر جديد يربط كندا بالولايات المتحدة من أجل إتاحة الوقت أمام البلدين لحلّ "قضايا عالقة" بينهما، بعد أشهر من تهديد الرئيس دونالد ترامب بعرقلة المشروع.اضافة اعلان


وقال الرئيس التنفيذي الموقت لهيئة الجسر تشاك أنداري "اتفقت كندا والولايات المتحدة على تأجيل افتتاح الجسر لإتاحة الوقت اللازم لمعالجة القضايا العالقة"، مضيفا في بيان "نعتمد نهجا تعاونيا بينما نعمل على تحديد موعد للافتتاح".

وأوضح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الخميس "بناء على طلب الولايات المتحدة، وافقنا على تأجيل الافتتاح"، مشيرا إلى "بعض المشكلات التقنية" التي ستؤدي إلى إرجاء الافتتاح "لأسابيع".

وفي حديثه على هامش مؤتمر صحافي، قلل رئيس الوزراء من أهمية تأجيل الافتتاح قائلا "لا داعي لتضخيم الأمر".

وكان كارني أعلن الثلاثاء أن جسر "غوردي هاو" البالغة كلفته 4,7 مليارات دولار، والذي يربط مقاطعة أونتاريو الكندية بولاية ميشيغن الأميركية، سيفتتح خلال هذا الأسبوع.

وفي شباط/فبراير، هدّد ترامب بعرقلة المشروع، معتبرا أن بلاده لم تُعامل بشكل عادل خلال إنشائه، ومطالبا بألّا تقلّ حصتها في ملكيته عن النصف.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

منتج طبيعي يحمي الكبد من السموم

طب وصحة منتج طبيعي يحمي الكبد من السموم

كندا والولايات المتحدة

عربي ودولي تأجيل افتتاح جسر بين الولايات المتحدة وكندا بعدما هدّد ترامب بعرقلته

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أعتقد أن خامنئي وافق على الاتفاق مع أميركا

هاتف آيفون 15 برو

تكنولوجيا تحذير لمستخدمي آيفون 15 برو.. تحديث iOS 27 التجريبي قد يعطل هاتفك

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 12-6-2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يفيد بتفاقم موضوع الأسمدة في الولايات المتحدة ويحدد الأسباب

قوات إيرانية

عربي ودولي دوي انفجار في البحر قبالة ساحل سيريك جنوبي إيران

الرئيس الفلسطيني يترأس أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة "فتح"

فلسطين عباس: سنعقد الانتخابات الرئاسية الفلسطينية العام المقبل



 
 






الأكثر مشاهدة

 