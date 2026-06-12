تأجيل افتتاح جسر بين الولايات المتحدة وكندا بعدما هدّد ترامب بعرقلته

وقال الرئيس التنفيذي الموقت لهيئة الجسر تشاك أنداري "اتفقت كندا والولايات المتحدة على تأجيل افتتاح الجسر لإتاحة الوقت اللازم لمعالجة القضايا العالقة"، مضيفا في بيان "نعتمد نهجا تعاونيا بينما نعمل على تحديد موعد للافتتاح".
وأوضح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الخميس "بناء على طلب الولايات المتحدة، وافقنا على تأجيل الافتتاح"، مشيرا إلى "بعض المشكلات التقنية" التي ستؤدي إلى إرجاء الافتتاح "لأسابيع".
وفي حديثه على هامش مؤتمر صحافي، قلل رئيس الوزراء من أهمية تأجيل الافتتاح قائلا "لا داعي لتضخيم الأمر".
وكان كارني أعلن الثلاثاء أن جسر "غوردي هاو" البالغة كلفته 4,7 مليارات دولار، والذي يربط مقاطعة أونتاريو الكندية بولاية ميشيغن الأميركية، سيفتتح خلال هذا الأسبوع.
وفي شباط/فبراير، هدّد ترامب بعرقلة المشروع، معتبرا أن بلاده لم تُعامل بشكل عادل خلال إنشائه، ومطالبا بألّا تقلّ حصتها في ملكيته عن النصف.
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