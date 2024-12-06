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تأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب إلى وقت لاحق

شعار جامعة الدول العربية
شعار جامعة الدول العربية
الجمعة، 06-12-2024 11:35 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت جامعة الدول العربية، أنه تم تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الذي كان مقررا انعقاده يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة إلى موعد لاحق.اضافة اعلان


وكان من المقرر، أن يناقش الاجتماع الطارئ، بناء على طلب مشترك من سوريا وفلسطين، استمرار العدوان والمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، والتهديدات الإسرائيلية للعراق إلى جانب الأوضاع الراهنة في سوريا.
 
gnews

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