تأجيل القمة الفرنسية-الإيطالية إلى ما بعد قمة مجموعة السبع

الوكيل الإخباري- قررت فرنسا وإيطاليا إرجاء موعد قمتهما الثنائية من بداية نيسان إلى ما بعد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية في منتصف حزيران، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مؤكدا تقارير إعلامية.

