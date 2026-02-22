الأحد 2026-02-22 02:04 ص

تأجيل القمة الفرنسية-الإيطالية إلى ما بعد قمة مجموعة السبع

علما فرنسا وإيطاليا.
الوكيل الإخباري-   قررت فرنسا وإيطاليا إرجاء موعد قمتهما الثنائية من بداية نيسان إلى ما بعد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية في منتصف حزيران، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مؤكدا تقارير إعلامية.

وبحسب صحيفة الأعمال اليومية "إل سولي"، فقد اقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية التأجيل على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بلجيكا في 12 شباط.

 
 


