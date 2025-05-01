تأجيل المحادثات الأميركية الإيرانية إلى 3 أيار لأسباب لوجستية

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطنة عُمان الخميس، تأجيل الجولة القادمة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران لأسباب لوجستية بعد أن كان من المقرر إجراؤها يوم السبت.

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وأجرت واشنطن وطهران مفاوضات خلال الشهر الماضي بشأن اتفاق لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المالية.