الخميس 2025-05-01 08:48 م
 

تأجيل المحادثات الأميركية الإيرانية إلى 3 أيار لأسباب لوجستية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف
 
الخميس، 01-05-2025 06:40 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت سلطنة عُمان الخميس، تأجيل الجولة القادمة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران لأسباب لوجستية بعد أن كان من المقرر إجراؤها يوم السبت.

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وأجرت واشنطن وطهران مفاوضات خلال الشهر الماضي بشأن اتفاق لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المالية.


وذكر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في منشور على منصة إكس، أنه سيتم إعلان مواعيد جديدة عند الاتفاق عليها بين الطرفين.

 
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