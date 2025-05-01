تأجيل المحادثات الأميركية الإيرانية إلى 3 أيار لأسباب لوجستية

وأجرت واشنطن وطهران مفاوضات خلال الشهر الماضي بشأن اتفاق لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المالية.
وذكر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في منشور على منصة إكس، أنه سيتم إعلان مواعيد جديدة عند الاتفاق عليها بين الطرفين.
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