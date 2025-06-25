تأجيل محاكمة وزير الدفاع الكويتي الأسبق الشيخ أحمد الفهد

يذكر أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد قررت إحالة الفهد ومدير مكتبه إلى محكمة الوزراء بعد تلقيها البلاغ المسمى "المصروفات السرية" من وزارة الدفاع، متضمنا فواتير بصرف مبالغ بنحو 400 ألف دينار كويتي لشراء مركبات ومقتنيات.
وتخللت الجلسة السابقة تقديم الفهد شيكا بقيمة المبلغ المتهم باختلاسه إلى المحكمة، حيث طلب تسليمه إلى إدارة التنفيذ، فيما طلب دفاعه تزويده بالمصروفات السرية لوزارة الدفاع من عام 1962 إلى حين تولي موكله الوزارة.
يذكر أن الفهد كان قد مثل في الجلسة الأولى أمام المحكمة وأنكر الاتهامات المسندة إليه والمتعلقة بالاستيلاء على المال العام والتكسب غير المشروع.
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