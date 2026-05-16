تأكيد إصابة شخص بفيروس "هانتا" في كندا

وأضافت الصحيفة نقلا عن كبير الأطباء في المقاطعة يوم السبت، أن "نتائج فحص أحد الكنديين الذين يخضعون للعزل جاءت إيجابية مبدئيا لفيروس هانتا بعد مغادرته سفينة سياحية تأثرت بتفشي متحور الأنديز من الفيروس في الأسابيع الأخيرة".
وقالت مسؤولة الصحة العامة في المقاطعة الدكتورة بوني هنري، يوم السبت، إن "المريض بدأ يعاني من أعراض خفيفة، تشمل الحمى والصداع قبل يومين، وقد نقل إلى مستشفى في فيكتوريا، حيث خضع للتقييم والفحوصات اللازمة".
وأشارت الجهات الرسمية إلى أن احتمالات انتشار الفيروس على نطاق واسع ما تزال محدودة ومنخفضة حتى الآن.
ويؤكد مسؤولو الصحة أن فيروس "هانتا" ينتشر عادة عبر فضلات القوارض، ولا ينتقل بسهولة بين البشر، إلا أن متحور الأنديز، الذي رصد في هذا التفشي، قد يكون قادرا على الانتقال بين البشر في حالات نادرة.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: إيران ستواجه وقتا "سيئا للغاية" إذا لم نصل لاتفاق
-
حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية جنوب لبنان
-
ترامب ينشر صورة بالذكاء الاصطناعي ويعلق: هدوء ما قبل العاصفة
-
رئيس مجلس الشورى الإيراني: العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد
-
غوتيريش يرحب بتمديد وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل
-
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي لبنان "صورة"
-
المحكمة العليا السعودية: تحري هلال ذي الحجة مساء غد
-
الكمائن المركبة .. حزب الله "يستنسخ" أساليب المقاومة في غزة