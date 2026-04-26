تأهب أمني بريطاني أمريكي لتأمين زيارة الملك تشارلز عقب محاولة استهداف ترامب

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام أن عددا من المناقشات تجري اليوم لمناقشة كيفية تأثير واقعة إطلاق نار خلال مأدبة عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض في واشنطن أو عدم تأثيره على التخطيط لزيارة الملك للدولة الأمريكية.
وأضاف أن الملك تشارلز يتم اطلاعه بالكامل على التطورات ويشعر بالارتياح الشديد لسماع أن الرئيس والسيدة الأولى وجميع الضيوف لم يصبوا بأذى.
أخرجت عناصر الخدمة السرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا على وجه السرعة من مأدبة عشاء أقيمت في واشنطن، في وقت متأخر من مساء أمس السبت بتوقيت الولايات المتحدة، بعدما أطلق رجل النار على أفراد الأمن.
ومن المقرر أن يصل الملك تشارلز وزوجته كاميلا إلى الولايات المتحدة يوم غد الاثنين، في زيارة تستمر 4 أيام، تتضمن لقاء خاصا مع ترامب وإلقاء خطاب أمام الكونغرس بمناسبة مرور 250 عاما على إعلان استقلال الولايات المتحدة عن الحكم البريطاني.
-
