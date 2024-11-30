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45-15 قرشا كيلو البندورة في السوق المركزي
لأكثر من 6 ساعات.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في الأردن (أسماء)
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أهالي صرفند العمار
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تدهور مركبة في عبدون
تدهور حافلة مدرسية في عمان
خبير دستوري يتوقع تصويت النواب على ثقة حكومة حسان خلال أسبوع
فلسطين
فلسطين
الأمم المتحدة: الأعمال العدائية لا تزال تعرض الفلسطينيين لخطر كبير في غزة
10 شهداء في قصف للاحتلال على حي الشيخ رضوان شمال غرب غزة
بوتين: يجب إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
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ملاعب
3 عمالقة على حافة الهاوية في دوري أبطال أوروبا
فليك يعلن جاهزية لامين جمال للعب مع برشلونة
بشكل مفاجئ.. وفاة لاعب كمال أجسام برازيلي أثناء التدريب
أخبار الشركات
أخبار الشركات
"جو أكاديمي" تسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا لسلامة وعدالة التعليم على هامش المشاركة في منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024
مجموعة كابيتال بنك تؤكد التزامها بتقديم خدمات مالية مبتكرة
سامسونج للإلكترونيات توسّع برنامج مكافآت أمان الأجهزة المحمولة لتعزيز التعاون في القطاع وضمان حماية المستخدمين
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