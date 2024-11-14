 
الخميس 2024-11-14 01:45 م
 

تأهب و"ذعر" في باريس .. إجراءات غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 14-11-2024 12:50 م
الوكيل الإخباري- عززت السلطات الفرنسية الإجراءات الأمنية في العاصمة باريس قبل مباراة كرة قدم بين فرنسا وإسرائيل اليوم الخميس على أمل تجنب تكرار الاشتباكات العنيفة في أمستردام الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


و تستضيف فرنسا منتخب إسرائيل في إطار دوري الأمم الأوروبية، باستاد "دو فرانس"، وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة.

وتأتي هذه المباراة في ظل مخاوف كبيرة إثر أحداث عنف شهدتها أمستردام بعد مباراة بين أياكس ومكابي تل أبيب، ما أثار قلقا واسع النطاق حول تأمين المشجعين، خاصة بعد اعتداءات متفرقة طالت أنصار الفريق الإسرائيلي وإحراق العلم الفلسطيني وتخريب سيارات، ما أسفر عن توقيف 63 شخصا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد في الأيام المقبلة.

وفي ظل تصنيف السلطات الفرنسية للمباراة كحدث "عالي الخطورة"، أعلنت عن إجراءات أمنية استثنائية تشمل نشر أكثر من 4 آلاف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين محيط الملعب والمناطق الحيوية في باريس.

و تشمل التدابير منع رفع الأعلام سوى الفرنسية والإسرائيلية داخل الملعب، وإجراء تفتيش مزدوج للجماهير عبر نقاط فحص للهوية، إضافة إلى تواجد فرق أمنية بملابس مدنية بين المشجعين.

و ستترك المدرجات القريبة من الملعب فارغة لتقليل الاحتكاك باللاعبين، بينما ستتولى فرقة خاصة من الشرطة تأمين اللاعبين الإسرائيليين طوال تواجدهم في باريس.

وشهدت المنطقة انتشارا لعدد من سيارات الشرطة وعناصر الأمن الذين رافقوا حافلة اللاعبين وصولا إلى ملعب التدريبات، بينما حلقت مروحية لمراقبة الملعب وضمان السيطرة الأمنية الكاملة.

وأحيط مكان إقامة الفريق بسرية تامة، كما ألغيت الندوة الصحفية التي كان من المفترض أن يحضرها المدرب واللاعبون، في خطوة تهدف إلى تجنب أي توتر أو تعرض لاحتجاجات غير متوقعة.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية هام من التعليم العالي الى (597) طالباً وطالبة بشأن طلبات المنح والقروض - اسماء

ا

أسواق ومال أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى في نحو عام

تعبيرية

اقتصاد محلي خلال ساعات.. هبوط حاد على أسعار الذهب في الأردن

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يوجه بإسقاط دعوى ضد قناة المملكة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

عربي ودولي لافروف: احتواء الصين أولوية ترامب.. روسيا ستظل مصدر تهديد

طابور صباحي لطلبة مدرسة حكومية

خاص بالوكيل خبر سار لطلبة الاول ثانوي في الاردن

تعبيرية

اقتصاد محلي فرصة للاقتناء.. ليرة الذهب تتراجع إلى أدنى مستوياتها في الأردن

ا

أخبار محلية لائحة الأجور الطبية الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السبت



 


الأكثر مشاهدة