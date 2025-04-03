الخميس 2025-04-03 09:21 ص
 

تأييد أداء ترامب يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ توليه منصبه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الخميس، 03-04-2025 08:15 ص
الوكيل الإخباري-   أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن نسبة تأييد أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انخفضت إلى 43%، وهو أدنى مستوى منذ تنصيبه في 20 يناير الماضي.اضافة اعلان


ووفقًا للدراسة، كان أكثر ما أثار استياء المشاركين هو الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها ترامب حتى الآن، حيث وافق 52% على أن زيادة الرسوم الجمركية على السيارات وقطع الغيار من شأنها أن تضر بمصالحهم ومصالح المقربين منهم.

وبشكل عام، وافق 37% فقط من المشاركين على تصرفات ترامب في الاقتصاد، و34% في السياسة الخارجية، و48% في مجال الهجرة.

وبلغ أعلى مستوى تأييد لدونالد ترامب في يناير عام 2017، بعد وقت قصير من توليه منصبه كرئيس خلال ولايته الأولى، بنسبة 49%.

وكان أدنى معدل لتأييد ترامب – 33% – في ديسمبر عام 2017. وعندما تولى منصبه في يناير 2017، كان معدل تأييده عند حدود 47%.

وتم إجراء استطلاع الرأي الذي أجرته رويترز/إبسوس عبر الإنترنت على مدار ثلاثة أيام، في 31 مارس و1 و2 أبريل، وشمل 1486 بالغًا أمريكيًا.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى.

في مساء يوم أمس الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستفرض، بدءًا من منتصف الليل، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.

روسيا اليوم
 
gnews

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