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"تاس": السفير الروسي باق في دمشق

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أرشيفية
الإثنين، 16-12-2024 10:33 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "تاس" اليوم الاثنين أن السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف موجود في دمشق ويواصل أداء مهامه.

ونقلت الوكالة عن مصدر في السفارة الروسية قوله إن "السفير موجود في المكان".

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وأمس الأحد أعلنت الخارجية الروسية عن سحب بعض موظفي بعثتها في دمشق، مضيفة أن سفارة البلاد ما زالت تواصل عملها في العاصمة السورية.


وفي وقت سابق أكد نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة لأولئك المواطنين الروس الذين يعبرون عن رغبتهم في مغادرة سوريا.

 

RT

 
gnews

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