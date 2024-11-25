تاس: خسائر قوات كييف في خاركوف بلغت 64.7 ألف فرد منذ مايو

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "تاس" بأن قوات "الشمال" الروسية كبدت القوات الأوكرانية 64.7 ألف قتيل في منطقة مسؤوليتها بمقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا منذ مايو الماضي.



وأشارت إلى أن خسائر قوات كييف لم تقل عن ألفي فرد أسبوعيا منذ تسللها إلى مقاطعة كورسك الروسية الحدودية، واحتدام المواجهات مع قوات "الشمال".



وأشاد وزير الدفاع الروسي ببطولات القوات الروسية ولفت خلال تفقده قوات "الشمال" مؤخرا إلى "طحن" نخبة القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات "الشمال"، مشيرا إلى استمرار تقدم القوات الروسية وإجهاضها خطة نظام كييف لهجوم مضاد جديد العام المقبل.

اضافة اعلان