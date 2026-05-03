تانكر تراكرز: ناقلة نفط إيرانية تنجح في الفرار من الحصار البحري

الوكيل الإخباري- قال موقع تتبع حركة السفن تانكر تراكرز، إن ناقلة نفط إيرانية نجحت في الفرار من الحصار البحري ووصلت إلى الشرق الأقصى.





وأضاف الموقع أن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة تحمل 1.9 مليون برميل بقيمة تقارب 220 مليون دولار، وتحمل اسم هيوج (9357183).



وأشار إلى أن آخر مرة رُصدت فيها الناقلة كانت قبالة سواحل سريلانكا قبل أكثر من أسبوع، وهي تعبر حاليا مضيق لومبوك في إندونيسيا.





