تايبيه ترصد حاملة طائرات صينية في مضيق تايوان

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الوكيل الإخباري- أعلنت تايبيه أنّها رصدت الأربعاء حاملة طائرات صينية تعبر مضيق تايوان ترافقها مجموعتها البحرية الضاربة، وذلك غداة مناورات عسكرية بالذخيرة الحيّة نفّذتها بكين قرب الجزيرة. اضافة اعلان





وكثّفت بكين نشاطها العسكري حول تايوان في الأشهر الأخيرة، ولا سيّما من خلال إجرائها في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر مناورات واسعة النطاق شاركت فيها أعداد قياسية من الطائرات والسفن العسكرية.



وقالت وزارة الدفاع التايوانية على منصة إكس، إنّها رصدت ليل الثلاثاء-الأربعاء المجموعة البحرية الضاربة بقيادة حاملة الطائرات لياونينغ في المياه القريبة من جزر براتاس التي تديرها تايوان والواقعة على بُعد 400 كلم جنوب غرب تايوان.



وأضافت أن المجموعة البحرية الضاربة تتّجه شمالا نحو الممر المائي الذي يفصل بين الصين وتايوان.



وصباح الأربعاء، قال وزير الدفاع التايواني ويلينغتون كو للصحافيين إن “حاملة الطائرات لياونينغ تمر عبر مضيق تايوان الآن، وتبحر شمالا على طول غرب الخط الأوسط ونحن نراقبها عن كثب”.



وهذه ليست المرة الأولى التي تعبر فيها حاملة الطائرات لياونينغ مضيق تايوان.



وكانت السلطات الصينية أعلنت أنها ستجري الثلاثاء طوال ساعات عدة مناورات عسكرية بالذخيرة الحية قرب تايوان.



ورأت تايبيه في هذه التدريبات “تكتيكات من جانب بكين لتصعيد ترهيبها” عبر مضيق تايوان.



وحذّر رئيس الوزراء التايواني تشو جونغ-تاي من أن هذه المناورات تمثّل “تهديدا يقوّض السلم والاستقرار الإقليميين”.



وكالات



