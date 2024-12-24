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تايس وإبراهيم .. معلومات عن أمريكيين فقدا في سوريا

أوستن تايس اختفى في سوريا منذ 12 عاما
أوستن تايس اختفى في سوريا منذ 12 عاما
الثلاثاء، 24-12-2024 03:09 م

الوكيل الإخباري-  كشفت منظمة أمريكية غير حكومية، الثلاثاء، معلومات عن شخصين مفقودين في سوريا، هما الصحفي الأمريكي أوستن تايس والمطران السوري الأمريكي يوحنا إبراهيم.

وقالت منظمة "هوستيدج إيد وورلدوايد" إنها على ثقة أن تايس، الذي فقد أثره في سوريا عام 2012 لا يزال على قيد الحياة، لكنها لم تقدم أي معلومات ملموسة حول موقعه.

وقال رئيس المنظمة نزار زكا: "لدينا معلومات تفيد أن أوستن كان لا يزال على قيد الحياة حتى يناير 2024، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في أغسطس أنه على قيد الحياة. ونحن على ثقة بأنه على قيد الحياة اليوم".

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وفي السياق ذاته، قالت المنظمة إن إبراهيم، الذي خطف خلال الحرب في سوريا عام 2013، شوهد في سجن تابع للحكومة بعد 5 سنوات على ذلك.

وقال زكا إن "يوحنا إبراهيم مواطن أمريكي. وشوهد عام 2018 في الفرع 291" في دمشق، في إشارة إلى أحد سجون نظام الأسد.

وخطف مطران حلب للسريان الأرثوذكس برفقة مطران حلب للروم الأرثوذكس بولس يازجي في أبريل 2013 قرب حلب شمالي سوريا.

واتهمت السلطات السورية يومها "جهاديين من الشيشان" بخطفهما.

 
gnews

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