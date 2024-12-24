تايس وإبراهيم .. معلومات عن أمريكيين فقدا في سوريا

الوكيل الإخباري- كشفت منظمة أمريكية غير حكومية، الثلاثاء، معلومات عن شخصين مفقودين في سوريا، هما الصحفي الأمريكي أوستن تايس والمطران السوري الأمريكي يوحنا إبراهيم.



وقالت منظمة "هوستيدج إيد وورلدوايد" إنها على ثقة أن تايس، الذي فقد أثره في سوريا عام 2012 لا يزال على قيد الحياة، لكنها لم تقدم أي معلومات ملموسة حول موقعه.



وقال رئيس المنظمة نزار زكا: "لدينا معلومات تفيد أن أوستن كان لا يزال على قيد الحياة حتى يناير 2024، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في أغسطس أنه على قيد الحياة. ونحن على ثقة بأنه على قيد الحياة اليوم".

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