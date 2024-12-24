تايلاند تخطط لتقليص عدد قواتها المسلحة

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" نقلا عن مجلس الدفاع في البلاد أن تايلاند تخطط لتقليص قواتها المسلحة وميزانية الدفاع خلال السنوات العشر المقبلة.



وكتبت الصحيفة: "تبنى مجلس الدفاع أمس الاثنين في اجتماعه الأخير لعام 2024 خطة لتقليص القوات المسلحة والميزانية لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية خلال الفترة من 2026 إلى 2037".

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ونقلت عن تصريح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع التايلاندي فومثام فيتشايتشاي الذي ترأس هذا الاجتماع قوله إن الاجتماع وافق على تعديلات على قانون الدفاع الوطني الحالي والتي سيتم تقديمها قريبا إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان.



وأشارت الصحيفة إلى أن برنامج تخفيض القوات المسلحة التايلاندية يقضي بتخفيض بنسبة 5% من إجمالي عدد القوات خلال مرحلته الأولى (عامي 2026 و2027) وتخفيض بنسبة 50% في مناصب كبار الضباط بحلول عام 2028 من خلال برنامج التقاعد المبكر في سن التقاعد.



كما تهدف استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة إلى التحويل التدريجي لجميع الوحدات القتالية إلى تشكيلات قائمة على التعاقد وتقليص مناصب الرتب في القوات المسلحة التي يتم استبدالها حاليا بالمجندين.



ويوجد في تايلاند نظام القرعة للتجنيد في القوات المسلحة ويتم إجراء قرعة سنويا بين من هم في سن التجنيد.