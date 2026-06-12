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تايلاند تعلن وفاة الأميرة باجراكيتيابها ماديهول بعد صراع مع المرض

تايلاند تعلن وفاة الأميرة باجراكيتيابها ماديهول بعد صراع مع المرض
تايلاند تعلن وفاة الأميرة باجراكيتيابها ماديهول بعد صراع مع المرض
 
الجمعة، 12-06-2026 10:17 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن مكتب الشؤون الملكية التايلاندي وفاة الأميرة التايلاندية باجراكيتيابها ماديهول، وهي محامية والابنة الكبرى للملك ماها فاجيرالونجكورن، عن عمر يناهز 47 عاماً.اضافة اعلان


وجاء في بيان صادر اليوم الجمعة أن الأميرة توفيت مساء الخميس في أحد مستشفيات بانكوك، حيث كانت تتلقى الرعاية منذ فقدانها الوعي بسبب المرض قبل ثلاث سنوات.

وكانت باجراكيتيابها ماديهول نشطة في جهود إصلاح العدالة، واشتهرت بمشروعها "كاملانجاي" أو "إلهام"، للمساعدة في إعادة تأهيل السجينات التايلانديات قبل إطلاق سراحهن.

ونُقلت باجراكيتيابها ماديهول إلى المستشفى في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد أن فقدت وعيها أثناء تدريب كلاب من أجل عرض للجيش.

وقال القصر إنها أُصيبت بعدوى الميكوبلازما، وهي عدوى بكتيرية ترتبط عادة بالتهاب الرئة.
 
 


gnews

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