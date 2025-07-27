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تايلاند وكمبوديا تتفقان على إجراء محادثات لوقف إطلاق النار بعد تدخل ترامب

تايلاند وكمبوديا تتفقان على إجراء محادثات لوقف إطلاق النار بعد تدخل ترامب
ارشيفية
 
الأحد، 27-07-2025 12:37 م

الوكيل الإخباري-   تحدثت تايلاند وكمبوديا اليوم الأحد، عن استعدادهما للتفاوض بشأن إنهاء نزاع حدودي دخل يومه الرابع وأسفر عن عشرات القتلى، في أعقاب جهود وساطة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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ونشر ترامب على موقع "تروث سوشيال" أمس السبت أنه تحدث إلى زعيمي تايلاند وكمبوديا وأشار إلى أنه لن يمضي قدما في اتفاقيات تجارية مع أي من البلدين إذا استمرت الأعمال العدائية. وأضاف لاحقا أن الجانبين اتفقا على الاجتماع للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار.

وقال رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، اليوم الأحد، إن بلاده وافقت على المضي قدما في "وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط".

وأوضح أن ترامب أبلغه أن تايلاند وافقت أيضا على وقف الهجمات، في أعقاب محادثة الرئيس الأمريكي مع القائم بأعمال رئيس وزراء تايلاند فومتام ويتشاياتشي.

وقال مانيت في بيان "إنها أنباء إيجابية للجنود وشعبي البلدين".

 
 
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