تايلاند وكمبوديا تتفقان على إجراء محادثات لوقف إطلاق النار بعد تدخل ترامب

الوكيل الإخباري- تحدثت تايلاند وكمبوديا اليوم الأحد، عن استعدادهما للتفاوض بشأن إنهاء نزاع حدودي دخل يومه الرابع وأسفر عن عشرات القتلى، في أعقاب جهود وساطة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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