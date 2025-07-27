تايلاند وكمبوديا تتفقان على إجراء محادثات لوقف إطلاق النار بعد تدخل ترامب

وقال رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، اليوم الأحد، إن بلاده وافقت على المضي قدما في "وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط".
وأوضح أن ترامب أبلغه أن تايلاند وافقت أيضا على وقف الهجمات، في أعقاب محادثة الرئيس الأمريكي مع القائم بأعمال رئيس وزراء تايلاند فومتام ويتشاياتشي.
وقال مانيت في بيان "إنها أنباء إيجابية للجنود وشعبي البلدين".
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