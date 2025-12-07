تايلند: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 176

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات التايلندية عن ارتفاع حصيلة عدد ضحايا الفيضانات والأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي إلى 176 شخصا.

