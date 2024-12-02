تايلور غرين: العفو عن هانتر بايدن يثبت جرائمه

وترى تايلور غرين، "أن هانتر بايدن انتهك القوانين المتعلقة بالأسلحة النارية"، وكذلك القوانين المتعلقة بالعملاء الأجانب.
وأشارت غرين إلى أن موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية، سبق لهم أن قاموا بتفتيش غرف نجل ترامب وزوجته. وأضافت أن بايدن "كاذب ومنافق".
وعلقت تايلور غرين كذلك على منشور سابق لجو بايدن على منصة X، والذي قال: "لا أحد فوق القانون". وقالت: "كما اتضح، هانتر فوق القانون. لكن من سيعفو عن جو؟".
في وقت سابق، ذكرت شبكة إن بي سي أن جو بايدن تخلى عن تعهده السابق، وأصدر عفوا عن ابنه هانتر.
وفي حين تعهد الرئيس عدة مرات بعدم العفو عن هانتر بايدن أو تخفيف أحكامه عن الجرائم الفيدرالية، توقع العديد من المقربين منه أن يأتي العفو، نظرا لولاء الرئيس الحالي المفرط لعائلته.
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