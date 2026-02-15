تايوان: الصين هي التهديد الحقيقي للأمن

وتعدّ الصين تايوان، الخاضعة لحكم ديمقراطي، جزءا من أراضيها، وهو رأي ترفضه الحكومة التايوانية، قائلة إن شعب تايوان وحده هو الذي يمكنه تقرير مستقبله.
وحذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن أمس السبت، من أن بعض الدول "تحاول فصل تايوان عن الصين"، وألقى باللوم على اليابان في التوترات المتعلقة بالجزيرة، وشدّد على أهمية التمسك بميثاق الأمم المتحدة.
وقال وزير خارجية تايوان في بيان إنه سواء من منظور الحقائق التاريخية أو الواقع الموضوعي أو القانون الدولي، فإن تايوان دولة ذات سيادة لم تكن قطّ تابعة لجمهورية الصين الشعبية.
وقال لين إن وانغ "تفاخر" بالتمسك بأهداف ميثاق الأمم المتحدة وألقى باللوم على دول أخرى في التوترات الإقليمية.
