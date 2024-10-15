 
الثلاثاء 2024-10-15 10:41 ص
 
 

تايوان ترصد 153 طائرة حربية صينية حول الجزيرة

طائرات صينية
طائرات حربية
الثلاثاء، 15-10-2024 09:57 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الثلاثاء، أنها رصدت 153 طائرة حربية صينية حول الجزيرة، وذلك بعد أن أجرت بكين أمس تدريبات عسكرية واسعة النطاق استمرت يوما واحدا.

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وفي بيان لها اليوم الثلاثاء قالت الوزارة إنها رصدت "اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح الاثنين وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء (بتوقيت تايوان) ما مجموعه 153 طائرة عسكرية صينية" معتبرة ذلك "عددا قياسيا بالنسبة ليوم واحد". كما رصدت أيضا 14 سفينة بحرية صينية في الفترة نفسها.


واستخدمت الصين هذا العدد من الطائرات والسفن بالإضافة إلى حاملة الطائرات "لياونينغ" في مناورات عسكرية واسعة النطاق تحيط بتايوان وجزرها النائية أمس أطلقت عليها اسم "السيف المشترك 2024 " لمحاكاة إغلاق الموانئ الرئيسية في خطوة تؤكد على الوضع المتوتر في مضيق تايوان.

 

الجزيرة

 
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