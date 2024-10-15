تايوان ترصد 153 طائرة حربية صينية حول الجزيرة

وفي بيان لها اليوم الثلاثاء قالت الوزارة إنها رصدت "اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح الاثنين وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء (بتوقيت تايوان) ما مجموعه 153 طائرة عسكرية صينية" معتبرة ذلك "عددا قياسيا بالنسبة ليوم واحد". كما رصدت أيضا 14 سفينة بحرية صينية في الفترة نفسها.
واستخدمت الصين هذا العدد من الطائرات والسفن بالإضافة إلى حاملة الطائرات "لياونينغ" في مناورات عسكرية واسعة النطاق تحيط بتايوان وجزرها النائية أمس أطلقت عليها اسم "السيف المشترك 2024 " لمحاكاة إغلاق الموانئ الرئيسية في خطوة تؤكد على الوضع المتوتر في مضيق تايوان.
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