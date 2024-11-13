تايوان تسلم أوكرانيا دفعة جديدة من منظومات Hawk التكتيكية للدفاع الجوي

وقد ظهرت معلومات أولية عن هذه الصفقة عام 2023. واستطاعت تايوان تزويد الجيش الأوكراني بـ15 بطارية تابعة لهذه المنظومة الأمريكية، مع العلم أن تلك المنظومات صارت تشكل الآن ثلث الدفاعات الجوية الأوكرانية.
وقد مضى على إطلاق هذه المنظومة 65 عاما. والآن أخرجتها معظم دول الناتو من حوزتها على الرغم من أنها تتميز ببساطة الاستخدام والأمان والقابلية الجيدة للمناورة. وعلاوة على ذلك يمكن استخدامها ضمن منظومة الدفاع الجوي Nasams الأكثر حداثة التي تتوفر أيضا في الجيش الأوكراني.
يذكر أن إنتاج منظومة Hawk التكتيكية قصيرة المدى انطلق في الولايات المتحدة عام 1959 واستمر لغاية عام 1990. ويتراوح مدى عملها بين 2 و32 كم. أما ارتفاع إصابة الهدف فيتراوح بين 60 م و13.7 كم.
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