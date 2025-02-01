تبادل إطلاق نار في المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الجمعة، عن وقوع تبادل لإطلاق النار في المنطقة العازلة مع سوريا.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل قليل، سُمعت أصوات إطلاق نار وتم التعرف عليها في المنطقة التي تعمل بها قوات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، في المنطقة العازلة."



وأضاف البيان الإسرائيلي: "ردّت القوات العاملة في مكان الحادث بإطلاق النار باتجاه المنطقة التي تم التعرف على الطلقات منها."



وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "لم يُبلَّغ عن وقوع إصابات في الحادث، وتواصل القوات عملياتها."



وقال الجيش إنه "ينتشر في المنطقة وسيواصل العمل من أجل حماية إسرائيل ومواطنيها."



ومع سقوط نظام الأسد، توغلت قوات إسرائيلية في المنطقة العازلة مع سوريا، حتى وصلت إلى جبل الشيخ الذي يطل على دمشق.



والأربعاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية "ستبقى في جبل الشيخ لأجل غير مسمى لضمان الأمن."



وفي وقت لاحق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الإسرائيلية نقلت منازل مسبقة الصنع ومعدات إلى مواقع تقدمت إليها في ريف دمشق.



وأضاف المرصد أن إسرائيل عززت وجودها في جبل الشيخ بريف دمشق، وأنشأت مهبطًا لطائرات الهليكوبتر هناك.

اضافة اعلان