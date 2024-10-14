تبين أنه من مؤيديه.. أمريكي متهم بمحاولة الهجوم على ترامب ينفي ما نسب إليه

الوكيل الإخباري- ذكرت ABC News أنه استنادا لوسائل التواصل الاجتماعي تبيّن أن ويم ميلر المتهم بمحاولة الهجوم على دونالد ترامب كان من مؤيديه، وحضر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.



وبحسب القناة التلفزيونية، فإن "ميللر بعد اعتقاله من قبل الشرطة لم يوجه أي تهديدات ضد ترامب كما لم يعثر المحققون على أي مواد بحوزته تتضمن تهديدات ضد الرئيس السابق.. هناك مؤشرات على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يدعم ترامب وكان في المؤتمر الوطني الجمهوري".



بدوره أكد ويم ميلر أنه مصدوم من التهمة الموجهة إليه، قائلا للصحفيين في كاليفورنيا: "أنا فنان، وأنا آخر شخص قد يتسبب في أي نوع من العنف أو الأذى".

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وفي وقت سابق، قال تشاد بيانكو عمدة مقاطعة ريفرسايد إنه تم إحباط محاولة اغتيال ثالثة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية كاليفورنيا.



وقد اعتقلت السلطات رجلا عند نقطة تفتيش أمام تجمع انتخابي لترامب حيث تم العثور على بندقية ومسدس مذخر ومخزن رصاص في سيارة ويم ميلر البالغ من العمر 49 عاما.



وأضاف بيانكو أن ميلر عضو في جماعة يمينية مناهضة للحكومة، وأثناء التفتيش أظهر لعناصر الشرطة تذاكر مزورة للدخول إلى المكان الذي تحدث فيه ترامب.



يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق كان قد تعرض لمحاولتي اغتيال خلال الأشهر الماضية.