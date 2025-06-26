تثبيت كسوة الكعبة الجديدة على الجهات الأربع مع مطلع العام الهجري - صور

وفور وصول الكسوة إلى المسجد الحرام، صباح اليوم الخميس، تولى الفريق الفني المختص مهمة نقلها مباشرة إلى الجهات الأربع للكعبة، حيث تم تثبيتها بإجراءات دقيقة، تتماشى مع المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.
وتم تنفيذ عملية التغيير بإشراف كوادر سعودية مؤهلة، شارك فيها 154 صانعا سعوديا من المتخصصين في صناعة كسوة الكعبة، مستخدمين نحو 825 كيلوغراما من الحرير الطبيعي، و120 كيلوغراما من أسلاك الفضة المطلية بالذهب، و60 كيلوغراما من أسلاك الفضة الخالصة، إضافة إلى 410 كغم من القطن الداخلي.
وحملت الكسوة الجديدة نقوشا قرآنية مطرزة بعناية فنية عالية، ضمن إطار جمالي وروحاني يعكس رمزية المكان ومكانته في قلوب المسلمين حول العالم.
تزدان #الكعبة المشرفة بقناديلها، ويزهو #الخط_العربي عليها بهاءً وجمالاً 🕋
عنايةٌ بدأت منذ قديم الأزل بأول كسوة على يد نبي الله إسماعيل عليه السلام، ثم توالت حتى وصلت للعهد السعودي الزاهر؛
(101) عام تحكي… pic.twitter.com/K7gx7AHACP
-
أخبار متعلقة
-
زيلينسكي يجري تعديلات على ملابسه بعد انتقادات أميركية
-
"نيويورك تايمز": أين خامنئي؟
-
إحباط محاولة انقلاب في صربيا
-
إيران تعيد فتح مجالها الجوي جزئياً بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل
-
ترامب: سنتحدث مع إيران الأسبوع المقبل وقد نوقع الاتفاق
-
رئيس البرازيل ينصح ترامب بقضاء وقت أقل على الانترنت
-
مكتب نتنياهو: الضربات الأمريكية قضت على منشأة فوردو النووية
-
ترامب: يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور أو منحه عفوا