تثبيت كسوة الكعبة الجديدة على الجهات الأربع مع مطلع العام الهجري - صور

الوكيل الإخباري- شهد صحن المسجد الحرام تثبيت كسوة الكعبة المشرفة الجديدة على الجهات الأربع، تزامنا مع دخول العام الهجري الجديد، بإشراف الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.



وفور وصول الكسوة إلى المسجد الحرام، صباح اليوم الخميس، تولى الفريق الفني المختص مهمة نقلها مباشرة إلى الجهات الأربع للكعبة، حيث تم تثبيتها بإجراءات دقيقة، تتماشى مع المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.

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تستمر أعمال تغيير #كسوة_الكعبة_المشرفة ⁩ برفع الكسوة الجديدة إلى سطح ⁧ #الكعبة_المشرفة ⁩، وإنزال السابقة تدريجيًا حيث يصل ارتفاعها إلى 14 مترًا. pic.twitter.com/TeurK29n0q June 25, 2025



وتم تنفيذ عملية التغيير بإشراف كوادر سعودية مؤهلة، شارك فيها 154 صانعا سعوديا من المتخصصين في صناعة كسوة الكعبة، مستخدمين نحو 825 كيلوغراما من الحرير الطبيعي، و120 كيلوغراما من أسلاك الفضة المطلية بالذهب، و60 كيلوغراما من أسلاك الفضة الخالصة، إضافة إلى 410 كغم من القطن الداخلي.



وحملت الكسوة الجديدة نقوشا قرآنية مطرزة بعناية فنية عالية، ضمن إطار جمالي وروحاني يعكس رمزية المكان ومكانته في قلوب المسلمين حول العالم.





تزدان



عنايةٌ بدأت منذ قديم الأزل بأول كسوة على يد نبي الله إسماعيل عليه السلام، ثم توالت حتى وصلت للعهد السعودي الزاهر؛



(101) عام تحكي… اللَّهُ أَكْبَرْ، يَاحَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحِيمُتزدان #الكعبة المشرفة بقناديلها، ويزهو #الخط_العربي عليها بهاءً وجمالاً 🕋عنايةٌ بدأت منذ قديم الأزل بأول كسوة على يد نبي الله إسماعيل عليه السلام، ثم توالت حتى وصلت للعهد السعودي الزاهر؛(101) عام تحكي… pic.twitter.com/K7gx7AHACP June 25, 2025