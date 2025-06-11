"تجاوزت حدودي".. ماسك يعتذر لترامب

وكتب ماسك عل منصة "إكس": "أنا آسف لبعض منشوراتي عن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي. لقد تجاوزت الحدود".
سبق لماسك أن علّق بسخرية على تصريحاته الأخيرة، مشيراً إلى أنه "لا أحد يضر بسمعته مثله".
في الأسبوع الماضي، دار جدال علني بين إيلون ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب مشروع القانون الضخم الذي اقترحه الرئيس الأمريكي لخفض النفقات الفيدرالية، والذي دعا ماسك "لقتله". رد ترامب على ذلك قائلا إنه "خاب أمله في ماسك" لأنه "فعل الكثير من أجله". بعد ذلك، أعرب ماسك عن رأيه بأنه هو السبب في وصول ترامب إلى الرئاسة، وحصول الجمهوريين على السيطرة على مجلسي الكونغرس.
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