تجدد الضربات الإيرانية على اسرائيل

وأكد الجيش الإسرائيلي بدوره رصد إطلاق صواريخ من غيران مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها.
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