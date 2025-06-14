السبت 2025-06-14 01:59 ص
 

تجدد الضربات الإيرانية على اسرائيل

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 14-06-2025 01:21 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وكالة تسنيم للأنباء إن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية تضرب إسرائيل.اضافة اعلان


وأكد الجيش الإسرائيلي بدوره رصد إطلاق صواريخ من غيران مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها.

 
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