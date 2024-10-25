 
السبت 2024-10-26 12:25 ص
 

تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 25-10-2024 11:33 م
الوكيل الإخباري-   تجددت الغارات الإسرائيلية مساء اليوم الجمعة على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعيد إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارًا لسكان الضاحية بوجوب إخلاء مساكنهم.اضافة اعلان


وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات تدميرية على منطقتي حارة حريك وبرج البراجنة، في حين أظهرت المشاهد سحبًا من الدخان تتصاعد في سماء المنطقة بعد تدمير عدد من المباني.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي وانخفاض داو جونز

تعبيرية

طب وصحة بحيلة غير متوقعة.. رجل يفقد 4 كيلو في أسبوع واحد فقط

تعبيرية

عربي ودولي قلق أممي إزاء استهداف اسرائيل 3 صحفيين في لبنان

تعبيرية

عربي ودولي تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني

فلسطين إيطاليا: مؤتمر إعادة إعمار غزّة بعد انتهاء الحرب

صورة الرضيعة

منوعات الرضيعة المعجزة في بريطانيا.. تخرج إلى الحياة بعد مصرع والدتها بطريقة مروّعة

الممثل الأميركي رون إيلي

منوعات وفاة الممثل رون إيلي مؤدّي شخصية "طرزان" الشهيرة

ام الجمال

أخبار محلية المفرق: افتتاح البازار الإنتاجي في موقع ام الجمال الأثري



 


الأكثر مشاهدة