تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

11:33 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/707659 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تجددت الغارات الإسرائيلية مساء اليوم الجمعة على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعيد إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارًا لسكان الضاحية بوجوب إخلاء مساكنهم. اضافة اعلان





وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات تدميرية على منطقتي حارة حريك وبرج البراجنة، في حين أظهرت المشاهد سحبًا من الدخان تتصاعد في سماء المنطقة بعد تدمير عدد من المباني.