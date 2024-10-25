تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات تدميرية على منطقتي حارة حريك وبرج البراجنة، في حين أظهرت المشاهد سحبًا من الدخان تتصاعد في سماء المنطقة بعد تدمير عدد من المباني.
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