تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

12:40 م

الوكيل الإخباري- جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتوازي مع غارات تستهدف 21 بلدة في الجنوب. اضافة اعلان





وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن جولة ثانية من الغارات التدميرية تسجل منذ صباح اليوم، في وقت يستمر نزوح آلاف اللبنانيين من مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت إلى مناطق أخرى بعيدة نسبيا عن الغارات.







