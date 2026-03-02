الإثنين 2026-03-02 01:37 م

تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
 
الإثنين، 02-03-2026 12:40 م
الوكيل الإخباري-  جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتوازي مع غارات تستهدف 21 بلدة في الجنوب.اضافة اعلان


وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن جولة ثانية من الغارات التدميرية تسجل منذ صباح اليوم، في وقت يستمر نزوح آلاف اللبنانيين من مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت إلى مناطق أخرى بعيدة نسبيا عن الغارات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

توجيهات ملكية بتأجيل الأقساط الشهرية لهذه الفئة

أخبار محلية توجيهات ملكية بتأجيل الأقساط الشهرية لهذه الفئة

ز

شؤون برلمانية نائب يطالب بطرد القائم بأعمال سفارة إيران وفتح الأجواء الأردنية لضرب النظام الإيراني

الحرس الثوري الإيراني: قصفنا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني: قصفنا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

ز

شؤون برلمانية العرموطي: بالاعدادية كان يطلع اسمي بكير وبمجلس النواب بتأخر

بريطانيا تعتزم إرسال فرق لمساعدة رعاياها على الإجلاء من الشرق الأوسط

عربي ودولي بريطانيا تعتزم إرسال فرق لمساعدة رعاياها على الإجلاء من الشرق الأوسط

وجود شخص "مزعج" في حياتك قد يجعلك أكبر سنا بعام كامل!

منوعات وجود شخص "مزعج" في حياتك قد يجعلك أكبر سنا بعام كامل!

السياحة والآثار: غرفة طوارئ تعمل باستمرار لمتابعة التطورات الإقليمية

أخبار محلية السياحة والآثار: غرفة طوارئ تعمل باستمرار لمتابعة التطورات الإقليمية

و

شؤون برلمانية وزير دولة للشؤون القانونية: يجوز تأمين الأضرار الناجمة عن الظروف الاستثنائية بشروط



 






الأكثر مشاهدة