تجدد الغارات الإسرائيلية على بعلبك ومحيطها

الوكيل الإخباري- جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غاراته الجوية العنيفة على مدينة بعلبك في البقاع اللبناني والقرى المجاورة في قصرنبا والجمالية وحدث بعلبك".



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