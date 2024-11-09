 
السبت 2024-11-09 08:11 م
 

تجدد الغارات الإسرائيلية على بعلبك ومحيطها

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 09-11-2024 07:43 م

الوكيل الإخباري-   جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غاراته الجوية العنيفة على مدينة بعلبك في البقاع اللبناني والقرى المجاورة في قصرنبا والجمالية وحدث بعلبك".

اضافة اعلان

 

وقال مصدر " إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أيضا غارات على بلدات جنوبية وهي رشاف، عدلون، الحوش صور، برج رحال، أطراف كفرا ،صربين، السماعية، دير قانون رأس العين، باتوليه، عين بعال".

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي تجدد الغارات الإسرائيلية على بعلبك ومحيطها

ادارة السير

خاص بالوكيل الامن العام : الدراجات الآلية ممنوعة بالأحياء السكنية اعتبارًا من الساعة 12 ليلاً

وزارة الثقافة

أخبار محلية افتتاح معهد تدريب الفنون في العقبة

غزة

فلسطين "الإعلامي الحكومي" بغزة: استشهاد 188 صحفيا حتى الآن

جميل الدهيسات

أخبار محلية الدهيسات رئيسًا لجمعية المركز الإسلامي

صفارات الانذار

عربي ودولي إطلاق صفارات الإنذار في إصبع الجليل

الأمم المتحدة

عربي ودولي تأثر 1.4 مليون شخص بفيضانات جنوب السودان ونزوح 379 ألفاً

ورشة للتوعية بسرطان الثدي

أخبار محلية ورشة في الرويشد للتوعية بسرطان الثدي



 


الأكثر مشاهدة