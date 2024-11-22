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تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

مشهد من الضاحية الجنوبية في بيروت مساء الإثنين
الضاحية الجنوبية
الجمعة، 22-11-2024 09:28 م

الوكيل الإخباري-   جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته، مساء اليوم الجمعة، على مناطق عدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الغارات استهدفت مباني في الغبيري والحدث وحارة حريك.


وأضاف المصدر، أن القصف على منطقة الحدث تسبب بإخلاء مجمع تجاري بالكامل بسبب قربه من القصف.

 
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