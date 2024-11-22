تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الغارات استهدفت مباني في الغبيري والحدث وحارة حريك.
وأضاف المصدر، أن القصف على منطقة الحدث تسبب بإخلاء مجمع تجاري بالكامل بسبب قربه من القصف.
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