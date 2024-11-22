تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

الوكيل الإخباري- جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته، مساء اليوم الجمعة، على مناطق عدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الغارات استهدفت مباني في الغبيري والحدث وحارة حريك.