تجدد الغارات الإسرائيلية على لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بالقذائف الفوسفورية بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان، ما أدى إلى احتراق عدد من المنازل، وذلك بعد غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية ما أدى لاستشهاد سائقها.
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