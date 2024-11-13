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تجدد الغارات الإسرائيلية على لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 13-11-2024 11:16 م

الوكيل الإخباري-   تجددت مساء اليوم الأربعاء، الغارات الجوية الإسرائيلية التدميرية على منطقة الضاحية الجنوبية، وتركزت على منطقتي حارة حريك وبرج البراجنة، فيما سمعت أصوات الانفجارات في أرجاء مدينة بيروت.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بالقذائف الفوسفورية بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان، ما أدى إلى احتراق عدد من المنازل، وذلك بعد غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية ما أدى لاستشهاد سائقها.

 
gnews

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