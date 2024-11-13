تجدد الغارات الإسرائيلية على لبنان

الوكيل الإخباري- تجددت مساء اليوم الأربعاء، الغارات الجوية الإسرائيلية التدميرية على منطقة الضاحية الجنوبية، وتركزت على منطقتي حارة حريك وبرج البراجنة، فيما سمعت أصوات الانفجارات في أرجاء مدينة بيروت.

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