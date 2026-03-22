تجدد الغارات على جسر بجنوب لبنان

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن
الأحد، 22-03-2026 11:10 م

الوكيل الإخباري-   استهدفت غارات إسرائيلية جسرا رئيسيا في جنوب لبنان الأحد، مما أخرجه عن الخدمة بحسب إعلام لبناني رسمي، بعد تهديدات إسرائيلية بتدمير الجسور على نهر الليطاني بذريعة استخدامها من قبل حزب الله، ما اعتبره الرئيس اللبناني "مقدمة لغزو بري".

واندلعت المواجهة الراهنة بين إسرائيل وحزب الله منذ ثلاثة أسابيع، بعدما أطلق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية أميركية على إيران.

 
 


