تحالف دعم الشرعية يؤكد جاهزيته للتعامل مع أي تحركات عسكرية في حضرموت

السبت، 27-12-2025 10:58 ص
الوكيل الإخباري-   صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، السبت، أن قوات التحالف ستتعامل بشكل مباشر وفوري مع أي تحركات عسكرية تخالف الجهود المبذولة لحماية المدنيين في محافظة حضرموت.اضافة اعلان


وأوضح المالكي أن هذا الموقف يأتي استجابةً للطلب المقدّم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في حضرموت، على خلفية ما وصفه بانتهاكات إنسانية جسيمة ومروّعة ارتكبتها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا للجهود المشتركة والدؤوبة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لخفض التصعيد، وضمان خروج قوات المجلس الانتقالي من المحافظة، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة اليمنية من ممارسة مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار.

وأكد اللواء المالكي استمرار الموقف الثابت لقيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية، وضبط النفس، والاستجابة لجهود الحلول السلمية بما يسهم في حفظ أمن واستقرار اليمن وحماية أرواح المدنيين.
 
 


