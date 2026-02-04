الأربعاء 2026-02-04 08:55 ص

تحت تهديد ترامب .. واشنطن ومكسيكو تتوصلان إلى اتفاق مائي

الأربعاء، 04-02-2026 08:31 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت المكسيك والولايات المتحدة، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق تقوم بموجبه الأولى بتوريد كمية دنيا من المياه سنويًا إلى الثانية.اضافة اعلان


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 5 بالمئة على الواردات المكسيكية، إذا لم توفّر المكسيك المزيد من المياه، وتفاوض البلدان حول هذه القضية لأشهر.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستورّد المكسيك ما لا يقل عن 350 ألف فدان-قدم من المياه سنويًا إلى الولايات المتحدة خلال الدورة الحالية التي تمتد 5 سنوات.

والفدان-قدم هو كمية المياه اللازمة لتغطية فدان واحد من الأرض بعمق قدم واحد.

ويُعدّ التزام المكسيك بتوريد كمية سنوية دنيا تغييرًا عمّا تنص عليه معاهدة المياه لعام 1944.

ووفقًا للاتفاق الجديد، على المكسيك توريد 1.75 مليون فدان-قدم من المياه إلى الولايات المتحدة من 6 روافد كل 5 سنوات.

والمقدار السنوي المتوسط هو 350 ألف فدان-قدم، لكن الولايات المتحدة اشتكت من أن المكسيك تراكم "ديونًا مائية" في السنوات الأولى من كل دورة، مما يضر بالمزارعين في تكساس، قبل أن تفي لاحقًا بالمتطلبات المنصوص عليها في المعاهدة.

وفي المقابل، تمنح الولايات المتحدة المكسيك المزيد من المياه من مصادر أخرى أبعد غربًا على طول الحدود المشتركة.

ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومتين إلى تسوية تواريخ وتوزيع التوريدات المائية المكسيكية.

سكاي نيوز 
 
 


