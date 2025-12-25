تحديد موعدي شهري شعبان ورمضان فلكيا

وتشير الحسابات إلى أن ميلاد الهلال يأتي بعد غروب الشمس في ذلك اليوم، مما يجعل رؤيته مساء الأحد غير ممكنة، ليكون يوم الإثنين 19 كانون الثاني 2026م متمماً لشهر رجب 1447هـ. وفقاً للتقديرات الفلكية، ويكون يوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026م هو أول أيام شهر شعبان 1447هـ فلكياً، وتستمر عدة الشهر 29 يوماً.
وأكد المختصون أن هذه الحسابات تستند إلى معايير فلكية دقيقة، مع التشديد على أن الرؤية الشرعية للهلال تظل المرجع الحاسم في تحديد بدايات الشهور الهجرية، وفق ما تعلنه الجهات الدينية المختصة.
