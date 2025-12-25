تحديد موعدي شهري شعبان ورمضان فلكيا

03:49 م

الوكيل الإخباري- بدأ العد التنازلي لاقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2026م، وكشفت الحسابات الفلكية الصادرة عن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر، أن هلال شهر شعبان 1447هـ سيولد يوم الأربعاء الموافق 29 كانون الثاني 2026، في تمام الساعة الثانية والدقيقة 37 ظهراً بتوقيت القاهرة، وبدوره يكون الخميس 30 كانون الثاني 2026 اليوم الأخير من شهر رجب ليبدأ شهر شعبان فلكياً يوم الجمعة 31 كانون الثاني 2026. اضافة اعلان





وتشير الحسابات إلى أن ميلاد الهلال يأتي بعد غروب الشمس في ذلك اليوم، مما يجعل رؤيته مساء الأحد غير ممكنة، ليكون يوم الإثنين 19 كانون الثاني 2026م متمماً لشهر رجب 1447هـ. وفقاً للتقديرات الفلكية، ويكون يوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026م هو أول أيام شهر شعبان 1447هـ فلكياً، وتستمر عدة الشهر 29 يوماً.



وأكد المختصون أن هذه الحسابات تستند إلى معايير فلكية دقيقة، مع التشديد على أن الرؤية الشرعية للهلال تظل المرجع الحاسم في تحديد بدايات الشهور الهجرية، وفق ما تعلنه الجهات الدينية المختصة.

