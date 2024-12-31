تحديد موعد الجنازة الرسمية لجيمي كارتر.. وبايدن يعلن يوم حداد

الوكيل الإخباري- قال الجيش الأميركي إن الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق جيمي كارتر ستُقام في كاتدرائية واشنطن الوطنية يوم التاسع من يناير المقبل.

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توفي كارتر يوم الأحد عن عمر ناهز 100 عام، وهو الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة.

وأمر الرئيس جو بايدن بأن يكون التاسع من يناير يوم حداد وطني في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال بايدن العام الماضي إن كارتر طلب منه إلقاء كلمة التأبين في جنازته.



وقال الجيش في بيان إن جنازة كارتر الرسمية، التي تستمر ستة أيام، ستبدأ يوم السبت، إذ سيتحرك الموكب الذي يحمل جثمانه عبر مدينة بلينز، مسقط رأسه في ولاية جورجيا، وسيمر بالمزرعة التي نشأ فيها.



بعد ذلك، سيتم نقل جثمانه إلى أتلانتا، حيث سيرقد في مركز كارتر الرئاسي حتى صباح السابع من يناير. ثم سينقل الجثمان جواً إلى واشنطن العاصمة، حيث سيسجى في نعش مكشوف بالقاعة المستديرة في مبنى الكابيتول حتى إقامة مراسم جنازته الوطنية.



ستقيم الأسرة جنازة خاصة في جورجيا في وقت لاحق من يوم التاسع من يناير، بعد انتهاء المراسم في كاتدرائية واشنطن الوطنية.



ومن المقرر أن يُدفن كارتر بجوار زوجته روزالين في بلينز.



يُذكر أن كارتر تولى الرئاسة في يناير 1977 بعد فوزه على الرئيس الجمهوري جيرالد فورد في انتخابات عام 1976.