تحديد موعد عودة الرحلات الجوية من مطار دمشق الدولي

وأضافت "الاجتماع كان إيجابيا والسفراء وعدوا بتنسيق عالٍ مع الحكومة الجديدة".
وتابعت "المطار الدولي سيعمل خلال أيام واليوم بدأت أعمال التنظيف والصيانة".
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