 
الثلاثاء 2024-12-10 09:03 م
 

تحديد موعد عودة الرحلات الجوية من مطار دمشق الدولي

مطار دمشق الدولي
مطار دمشق الدولي
الثلاثاء، 10-12-2024 08:27 م

الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الشؤون السياسية في دمشق "التقينا سفراء العراق والبحرين وعمان ومصر والإمارات والأردن والسعودية".

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وأضافت "الاجتماع كان إيجابيا والسفراء وعدوا بتنسيق عالٍ مع الحكومة الجديدة".


وتابعت "المطار الدولي سيعمل خلال أيام واليوم بدأت أعمال التنظيف والصيانة".

 
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