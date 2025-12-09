الثلاثاء 2025-12-09 08:20 ص

تحديد موعد لقاء ترامب بنتنياهو

تحديد موعد لقاء ترامب بنتنياهو
الرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الثلاثاء، 09-12-2025 07:59 ص

الوكيل الإخباري-   كشف الإعلام الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تمديد زيارته للولايات المتحدة بنهاية الشهر، ومن المتوقع أن يقضي هناك عطلة نهاية الأسبوع، ويلتقي بالرئيس دونالد ترامب.

اضافة اعلان

 

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قرر نتنياهو تمديد رحلته إلى الولايات المتحدة في نهاية الشهر، ومن المتوقع أن يقضي هناك أيضا عطلة نهاية الأسبوع، حيث سيغادر في 28 ديسمبر، يوم الأحد، ويلتقي في اليوم التالي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصره في فلوريدا.

وتمت الإشارة إلى أن نتنياهو سيزور منتجع مار آي لاغو في 29 ديسمبر، وفي هذه المرحلة ليس من المعروف ما إذا كان سيقيم هناك طوال الأسبوع أو سيقيم في فندق في منطقة بالم بيتش مع زوجته سارة، في حين لن يعود الزوجان إلى إسرائيل إلا يوم الأحد التالي، 4 يناير.

جدير بالذكر أن نتنياهو أشار يوم الأحد  إلى زيارته للولايات المتحدة، عندما سُئل عن قضية الدولة الفلسطينية في بيان مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس. أجاب حينها: "هناك فرص للسلام. المحور الإيراني تضرر بشدة. سأناقش ذلك مع ترامب عندما ألتقي به في وقت لاحق من هذا الشهر.

سأناقش معه كيفية إنهاء دور حماس في غزة، لأن هذا جزء أساسي لضمان مستقبل مختلف للفلسطينيين ولنا. لقد أنهينا المرحلة الأولى، ونحن على وشك الانتهاء".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تحديد موعد لقاء ترامب بنتنياهو

عربي ودولي تحديد موعد لقاء ترامب بنتنياهو

وبحلول الساعة 06:35 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يناير المقبل عند 58.75 دولار للبرميل بانخفاض طفيف نسبته 0.22% عن سعر الإغلاق السابق. فيما تم تداول الع

أسواق ومال استقرار أسعار النفط عالميا

غارات إسرائيلية على رفح بقطاع غزة

فلسطين غارات إسرائيلية على رفح بقطاع غزة

غزة

فلسطين مواجهات بالضفة وسط اقتحامات إسرائيلية وتصعيد استيطاني

كون الطقس اليوم الثلاثاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة أحيانا لهطول زخات متقطعة من المطر في أ

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

لإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

غزة

فلسطين وكالة أممية: الاحتياجات في غزة تفوق قدرة المجتمع الإنساني على الاستجابة

غزة

فلسطين غارات إسرائيلية على غزة



 






الأكثر مشاهدة