تحديد موعد لقاء ترامب بنتنياهو

الوكيل الإخباري- كشف الإعلام الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تمديد زيارته للولايات المتحدة بنهاية الشهر، ومن المتوقع أن يقضي هناك عطلة نهاية الأسبوع، ويلتقي بالرئيس دونالد ترامب.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قرر نتنياهو تمديد رحلته إلى الولايات المتحدة في نهاية الشهر، ومن المتوقع أن يقضي هناك أيضا عطلة نهاية الأسبوع، حيث سيغادر في 28 ديسمبر، يوم الأحد، ويلتقي في اليوم التالي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصره في فلوريدا.



وتمت الإشارة إلى أن نتنياهو سيزور منتجع مار آي لاغو في 29 ديسمبر، وفي هذه المرحلة ليس من المعروف ما إذا كان سيقيم هناك طوال الأسبوع أو سيقيم في فندق في منطقة بالم بيتش مع زوجته سارة، في حين لن يعود الزوجان إلى إسرائيل إلا يوم الأحد التالي، 4 يناير.



جدير بالذكر أن نتنياهو أشار يوم الأحد إلى زيارته للولايات المتحدة، عندما سُئل عن قضية الدولة الفلسطينية في بيان مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس. أجاب حينها: "هناك فرص للسلام. المحور الإيراني تضرر بشدة. سأناقش ذلك مع ترامب عندما ألتقي به في وقت لاحق من هذا الشهر.