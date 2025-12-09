تحديد موعد لقاء ترامب بنتنياهو

وتمت الإشارة إلى أن نتنياهو سيزور منتجع مار آي لاغو في 29 ديسمبر، وفي هذه المرحلة ليس من المعروف ما إذا كان سيقيم هناك طوال الأسبوع أو سيقيم في فندق في منطقة بالم بيتش مع زوجته سارة، في حين لن يعود الزوجان إلى إسرائيل إلا يوم الأحد التالي، 4 يناير.
جدير بالذكر أن نتنياهو أشار يوم الأحد إلى زيارته للولايات المتحدة، عندما سُئل عن قضية الدولة الفلسطينية في بيان مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس. أجاب حينها: "هناك فرص للسلام. المحور الإيراني تضرر بشدة. سأناقش ذلك مع ترامب عندما ألتقي به في وقت لاحق من هذا الشهر.
