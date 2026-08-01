تحذيرات أميركية جديدة لمواطنيها في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات

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الوكيل الإخباري- حذّرت السفارات الأميركية في عدد من عواصم الشرق الأوسط المواطنين الأميركيين من "تصعيد غير متوقع" في الحرب، وحثّتهم على الاستعداد للمغادرة. اضافة اعلان





وجاء في تنبيه أمني نشرته البعثات الأميركية في عدد من عواصم الشرق الأوسط على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه ينبغي على الأميركيين في المنطقة التفكير في المغادرة، أو الاستعداد للمغادرة في حال حدوث تصعيد.



وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بضرب إيران "بقوة شديدة"، في حين أفادت وسائل إعلام أميركية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة في نهاية هذا الأسبوع تستهدف خصوصًا بنى تحتية للطاقة.



وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على بدء الحرب في 28 شباط إثر ضربات إسرائيلية وأميركية على إيران، يبدو أن الصراع دخل في طريق مسدود مع تواصل الضربات المتبادلة.



وقال ترامب، الجمعة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد بولاية ميريلاند: "سنضربهم بقوة شديدة، وكما تعلمون سيقولون في مرحلة ما: لم نعد نستطيع التحمل".



وفي وقت لاحق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" قول مسؤولين أميركيين لم تذكر هوياتهم إن ترامب أمر بشن هجوم جديد يهدف إلى إرغام طهران على الاستسلام، وقد يبدأ في نهاية هذا الأسبوع.





