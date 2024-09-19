تحذيرات في مصر قبل انطلاق موسم العمرة

وأكد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، في بيان، أن القرار جاء في إطار سعي المجلس للحفاظ على مقدرات الشركات السياحية الملتزمة وانطلاقا من حرص الغرفة على مصالح الشركات السياحية وعملائها خاصة الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية.
وأشارت إدارة غرفة شركات السياحة، إلى أن من يخالف هذا القرار من شركات السياحة سيتم تطبيق أحكام المادة 26 من القانون رقم 26 لسنة 2023، الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأهابت الغرفة بأعضاء جمعيتها العمومية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الإدارة، من منطلق الحرص على مقدرات وسمعة الشركات السياحية بصفة خاصة والقطاع السياحي بصفة عامة.
وفي وقت سابق، ناشدت غرفة شركات السياحة، في خطاب لها جميع الشركات السياحية المشاركة في موسم العمرة الجديد، بموعد اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين.
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