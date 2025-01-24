تحذيرات مع اقتراب إعصار "إيوين" من بريطانيا وإيرلندا

وتُشير التوقعات إلى أن سرعة الرياح قد تصل إلى 100 ميل في الساعة، ما يهدد بحدوث أضرار كبيرة.
ووفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية، تلقّى أكثر من 4.5 مليون شخص في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية إنذارات طارئة عبر هواتفهم.
وقد أغلقت السلطات المدارس وأوقفت وسائل النقل العام في المناطق المتأثرة، فيما أعلنت شرطة إيرلندا الشمالية حالة الطوارئ، محذرة من السفر والتنقل إلا للضرورة القصوى.
أما في جمهورية إيرلندا، فقد أصدرت السلطات تحذيرات من "خطر شديد على الحياة"، مع توقعات بارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر وتعليق الخدمات العامة بشكل واسع.
ويشمل تأثير الإعصار العديد من المخاطر، مثل انقطاع التيار الكهربائي وسقوط الأشجار، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات، ما دفع السلطات البريطانية والإيرلندية إلى دعوة مواطنيهم للبقاء في منازلهم واتخاذ التدابير اللازمة استعداداً للطوارئ.
بترا
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