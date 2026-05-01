تحذيرات من انقطاع إمدادات الأسمدة بسبب حرب إيران على إنتاج الغذاء العالمي

وقال هولسيثر، رئيس إحدى أكبر شركات إنتاج الأسمدة في العالم، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، إن الأعمال العدائية في منطقة الخليج، التي أعاقت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، تُعرّض إنتاج الغذاء العالمي للخطر.
وأوضح أن انخفاض استخدام الأسمدة، خصوصاً النيتروجينية، قد يؤدي إلى تراجع المحاصيل بنسبة تصل إلى 50% خلال موسم واحد، مشيراً إلى أن العالم يشهد حالياً توقف إنتاج نحو نصف مليون طن من الأسمدة النيتروجينية.
وأضاف أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى "حرب مزايدة" على الغذاء بين الدول الغنية والفقيرة، حيث ستكون الدول الأكثر ضعفاً هي الأكثر تضرراً.
وبحسب الأمم المتحدة، يمر نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية، مثل اليوريا والبوتاس والأمونيا والفوسفات، عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي اضطراب في المنطقة ذا تأثير عالمي واسع.
