تحذيرات من حرائق جديدة في لوس أنجلوس

الوكيل الإخباري- حذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار الرياح الخطرة التي تضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية لمدة يومين إضافيين على الأقل، كما اندلعت حرائق جديدة الثلاثاء، واستمرت حرائق ضخمة في منطقة لوس أنجلوس بالاشتعال للأسبوع الثالث على التوالي.



كما استعد المسؤولون لحماية الأحياء المحترقة من خطر جريان الرماد السام في حال هطول الأمطار المتوقعة نهاية هذا الأسبوع.



وأفادت تقارير بأن الرياح هدأت بعض الشيء بعد ظهر الثلاثاء بعد أن بلغت سرعتها 96 كيلومترًا في الساعة في العديد من المناطق.



ومع ذلك، يتوقع أن تعود الأجواء العاصفة اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكره رايان كيتل، خبير الأرصاد الجوية في مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في لوس أنجلوس.



وقال كيتل: "إذا اندلع حريق، فقد ينتشر بسرعة كبيرة".



وتم تمديد تحذيرات "العلم الأحمر"، التي تشير إلى خطر حرائق الغابات، حتى الساعة الثامنة من مساء الخميس في مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا.



وأفاد ديفيد أكونا، المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، بأن تمركز شاحنات الإطفاء والطائرات المخصصة لإسقاط المياه في جميع أنحاء المنطقة ساعد الفرق على إخماد عدة حرائق صغيرة اندلعت في مقاطعتي لوس أنجلوس وسان دييغو بسرعة.



وكانت الحرائق المدمرة التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا وتحديدًا في مقاطعة لوس أنجلوس لحوالي 11 يومًا هي الأكبر من نوعها في الولاية منذ 40 عامًا، وخلفت خسائر اقتصادية قدرت بنحو 275 مليار دولار.



وحسب معطيات مختبر سيلفيس بجامعة ويسكونسن، فإن الدمار الذي خلّفته الحرائق في منطقتي باليساديس وإيتون بالمنطقة الحضرية في كاليفورنيا يعد الأكبر من نوعه في الولاية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، من حيث المساحة الحضرية المدمرة، وذلك تحت تأثير الرياح القوية القادمة من المحيط الهادئ.



وبحسب القياسات، التهمت حرائق باليساديس وإيتون حوالي 10.36 كيلومترًا مربعًا من المناطق المكتظة بالسكان في لوس أنجلوس، مما يعادل ضعف المساحة الحضرية المدمرة جراء حريق وولسي بالمنطقة في 2018.



كما لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا مصرعهم في حرائق الغابات التي اندلعت بمنطقة باسيفيك باليساديس صباح 7 يناير/كانون الثاني الجاري، وانتشرت بسرعة إلى المناطق المحيطة، وخاصة إيتون وهيرست وسانست ووودلي، بحسب أحدث محصلة رسمية.

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