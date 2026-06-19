الجمعة 2026-06-19 09:57 م

تحذير أمريكي من دور نتنياهو في تقويض اتفاق سلام مع إيران

تحذير أمريكي من دور نتنياهو في تقويض اتفاق سلام مع إيران
نتنياهو
 
الجمعة، 19-06-2026 07:39 م
الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أن الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس دونالد ترمب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يقوض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. اضافة اعلان
 
 


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