تحذير أمريكي من دور نتنياهو في تقويض اتفاق سلام مع إيران

07:39 م

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أن الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس دونالد ترمب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يقوض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. اضافة اعلان







