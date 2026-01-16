تحذير أممي من نفاد المساعدات في السودان بغضون شهرين

09:02 ص

الوكيل الإخباري- حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الخميس من نفاد المساعدات الغذائية في السودان في غضون شهرين بسبب نقص التمويل، رغم معاناة الملايين الجوع الشديد بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب.





وأكد البرنامج أنه تم "تقليص الحصص الغذائية إلى الحد الأدنى الكافي للبقاء على قيد الحياة" ولكن "بحلول نهاية آذار/مارس سنكون استنفدنا مخزوننا الغذائي في السودان".



وأضاف البيان أنه في غياب تمويل إضافي فوري "سيُحرم ملايين الأشخاص من المساعدات الغذائية الحيوية في غضون أسابيع".



وتشهد البلاد منذ نحو 3 أعوام حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح 11 مليونا على الأقل داخل البلاد وخارجها، بينهم من يعيش في مراكز إيواء مكتظة بالكاد تفي الحاجات الأساسية.



وأكد بيان برنامج الأغذية العالمي حاجته إلى 700 مليون دولار أميركي لاستكمال نشاطاته في السودان حتى حزيران/يونيو المقبل.



ولم تنجح الجهود الدبلوماسية للرباعية الدولية بشأن السودان، المؤلفة من الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، بعد في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين.



واستضافت القاهرة الأربعاء اجتماعا رفيع المستوى جمع الرباعية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ودولا أخرى لمناقشة جهود السلام التي لم تحقق الكثير من التقدم.

