الخميس 2026-07-02 06:11 ص

تحذير أميركي لإيران من تقويض مذكرة التفاهم بسبب رسوم هرمز

تحذير أميركي لإيران من تقويض مذكرة التفاهم بسبب رسوم هرمز
تحذير أميركي لإيران من تقويض مذكرة التفاهم بسبب رسوم هرمز
 
الخميس، 02-07-2026 04:36 ص
الوكيل الإخباري-   نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن مبعوثي البيت الأبيض ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر يحاولان إيصال رسالة لإيران مفادها أن مطالبتها بفرض رسوم مرور في مضيق هرمز قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق بين طهران وواشنطن.اضافة اعلان


وبحسب المسؤول الأميركي فإن رسالة واشنطن لطهران كانت أن المبالغ التي يمكن أن تجنيها من بيع النفط، بعد رفع العقوبات، ستكون أكبر بكثير، من فرض الرسوم.

وأكد "أكسيوس" أن اجتماعات الدوحة غير المباشرة سارت على نحو جيد، وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بإبقاء الأمور هادئة خلال الأسبوع المقبل ليتسنى العمل على إحراز تقدم في مختلف المجالات.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين الأربعاء في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأميركيين والإيرانيين.

وقال الأنصاري في منشور على حسابه في "إكس": "اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون اليوم في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأميركيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن".

وأضاف: "اتفقت الأطراف على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة، على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مواكب تشييع المرشد الإيراني السابق".

وبدأت في الدوحة، الأربعاء، محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين عبر وسطاء، في إطار مساع دبلوماسية وجهود لتهدئة التوترات بعد ضربات تبادلها الطرفان.
 
 


gnews

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