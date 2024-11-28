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تحذير إسرائيلي جديد للبنانيين.. و 10 قرى "محظورة"

الجيش الإسرائيلي حدد 10 قرى لبنانية "محظورة"
الجيش الإسرائيلي حدد 10 قرى لبنانية "محظورة"
الخميس، 28-11-2024 08:43 ص
الوكيل الإخباري-  جدد الجيش الإسرائيلي تحذيره للبنانيين، صباح الخميس، من التوجه إلى جنوبي البلاد، في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار مع حزب الله.اضافة اعلان


وحذر الجيش اللبنانيين من التوجه إلى جنوب البلاد، مشيرا إلى أن من يخالف ذلك "يعرض نفسه للخطر"، محددا 10 قرى "محظورة".

وأصدر الجيش الإسرائيلي ما سماه "بيانا عاجلا إلى سكان لبنان حتى إشعار آخر".

وقال: "يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، والهبارية، ومرجعيون، وأرنون، ويحمر، والقنطرة، وشقرا، وبرعشيت، وياطر، والمنصوري".

وتابع: "الجيش لا ينوي استهدافكم لذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر، كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر".

سكاي نيوز
 
gnews

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الجيش الإسرائيلي حدد 10 قرى لبنانية "محظورة"

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